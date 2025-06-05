الحريري هنأ بالأضحى: أسأل الله أن يتغلب بلدنا على أزماته

كتب على منصة "إكس":

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"أضحى مبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والأمن، وأسأل الله أن يتغلب بلدنا على أزماته، وأن ينعم بالاستقرار والسلام. كما أرجو من أن يجمعنا في الأعياد المقبلة، لأكون بينكم نتبادل التهاني في بيتكم، ، بيت كل اللبنانيين".