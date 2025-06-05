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لبنان

الحريري هنأ بالأضحى: أسأل الله أن يتغلب بلدنا على أزماته

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:34
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس":
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"أضحى مبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والأمن، وأسأل الله أن يتغلب بلدنا على أزماته، وأن ينعم بالاستقرار والسلام. كما أرجو من العلي القدير أن يجمعنا في الأعياد المقبلة، لأكون بينكم نتبادل التهاني في بيتكم، بيت الوسط، بيت كل اللبنانيين".
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