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لبنان

بعد ورود أنباء عن إمكانية استهدافها.. الجيش يكشف على بقعة في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:30
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وردت أنباء بأن الجيش يقوم بالكشف على بقعة واقعة بين منطقتي الليلكي والمريجية في الضاحية الجنوبية وذلك بعد انتشار معلومات أنه قد يتم استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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