بعد ورود أنباء عن إمكانية استهدافها.. الجيش يكشف على بقعة في الضاحية الجنوبية

وردت أنباء بأن الجيش يقوم بالكشف على بقعة واقعة بين منطقتي الليلكي والمريجية في الضاحية الجنوبية وذلك بعد انتشار معلومات أنه قد يتم استهدافها من قبل العدو ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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