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لبنان

99 مختارا من بلدات وقرى مرجعيون أقسموا اليمين القانونية

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:41
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أقسم اليوم 99 مختارا من بلدات وقرى مرجعيون اليمين القانونية امام القاضي المنفرد في مرجعيون محمد عبد الله.
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