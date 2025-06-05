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لبنان

رشاوى في مرفأ بيروت... وأمن الدولة يوقف متورطَين

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:50
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة،في بيان، أنّه "استكمالًا للجهود المبذولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، ونتيجة توافر معلومات دقيقة حول تجاوزات في آلية توزيع قسائم تعبئة الحبوب، قام مكتب مرفأ بيروت في المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف عاملَين في إحدى شركات تفريغ بواخر الحبوب، لإقدامهما على فرض مبالغ مالية على سائقي الشاحنات لقاء تسليمهم هذه القسائم".
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أضاف البيان:" خلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
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