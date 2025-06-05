رشاوى في مرفأ بيروت... وأمن الدولة يوقف متورطَين

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة،في بيان، أنّه "استكمالًا للجهود المبذولة في مكافحة الفساد وهدر المال العام، ونتيجة توافر معلومات دقيقة حول تجاوزات في آلية توزيع قسائم تعبئة الحبوب، قام في بتوقيف عاملَين في إحدى شركات تفريغ بواخر الحبوب، لإقدامهما على فرض مبالغ مالية على سائقي الشاحنات لقاء تسليمهم هذه القسائم".

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أضاف البيان:" خلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة المختص".