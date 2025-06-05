مرقص: نطمح إلى أن يعود "تلفزيون لبنان" منبرًا رياديًا

أطلق "كازينو " برعاية وزير الاعلام بول موسم صيف 2025، في احتفال في مطعم "المارتينغال" تضمن تحية خاصة للدراما في حضور عدد كبير من الاعلاميين والممثلين والفنانين.

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وتحدث رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان مرحبا بالوزير مرقص والفنانين "الذين يمثلون الصورة الصادقة للثقافة والفن والجمال لكل العالم وبخاصة للدول العربية وهذه اجمل صورة تعبر عن لبنان "، مشيرا الى أن "هذا الاحتفال لتكريم صناع الدراما اللبنانية من الاجيال كافة ربما جاء متأخرا بعض الشيء لكن حصوله ولو متأخرا أفضل من عدم حصوله".

ختم متوجها الى الحضور: " انتم الوحيدين الذين نحبكم من دون ان نعرفكم".

وقال مرقص في كلمته: "يسرّني أن أكون بينكم هذا المساء، في هذا الموقع العريق الذي يشكّل محطة مضيئة في تاريخ السياحة والثقافة والترفيه في لبنان، كازينو لبنان. نجتمع اليوم لنطلق معًا موسم صيف 2025، وهو أكثر من مجرّد احتفال سنوي. إنه رسالة أملٍ وتجدد، وتأكيد أن لبنان، رغم كل ما مر به، لا يزال ينبض بالحياة، ويملك من الطاقات البشرية والثقافية والفنية ما يجعل منه منارة في الشرق".



اضاف:"يسعدني أن أشارك في هذا الحدث الذي يكرّم الدراما اللبنانية، هذه الصناعة التي صمدت وتألّقت رغم التحديات، واستطاعت أن توصل صورة لبنان إلى كل بيت في الداخل والخارج، وأن تنقل صوتنا، ثقافتنا، وهويتنا. وفي السياق، أود أن أؤكد أنني بصفتي وزيرًا للاعلام، من خلال تلفزيون لبنان، نضع دعم الدراما المحلية في صلب أولوياتنا ولاسيما أن تلفزيون لبنان شهد العصر الذهبي في الزمن الجميل في إنتاج الدراما. لقد بدأنا خطوات فعلية لإعادة الاعتبار الى هذا الصرح الوطني العريق، الذي كان السبّاق في احتضان الإنتاجات الدرامية اللبنانية، ونطمح إلى أن يعود منبرًا رياديًا يعكس هوية لبنان الثقافية، ويواكب طاقات مبدعيه. نعمل على تطوير البنية التقنية والإدارية لتلفزيون لبنان، وعلى تعزيز التعاون مع الجهات الإنتاجية المستقلة، لإنتاج أعمال درامية ذات جودة تعبّر عن ، وتُلهم الأجيال ".



وتابع: "أغتنم وجودي معكم اليوم لأعلن وضع استوديوات تلفزيون لبنان في الحازمية في تصرف المنتجين اللبنانيين والعرب لانتاج الافلام الدرامية. فالدراما ليست وسيلة تسلية فحسب، بل أداة توعية تنقل رسالة، ومساحة لحوار القيم، ونافذة تعكس الواقع بكل أبعاده".



واعتبر ان "كازينو لبنان، من خلال هذا الاحتفال الراقي، يثبت مجددًا أنه ليس منصة ترفيهية فحسب، بل مساحة لتكريم الفن والثقافة، وموقع دائم لدعم صورة لبنان الإيجابية. إن الكازينو بما يمثله من رمز سياحي واقتصادي وثقافي، هو أكثر من معلم معماري فخم، إنه واجهة حضارية للبنان المنفتح والراقي. كان ولا يزال محطة رئيسية في استقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ولا سيما من الدول الخليجية الشقيقة، التي نرحّب بانفتاحها المتجدّد على لبنان، بكل تقدير ومحبة. ونحن على أعتاب صيف واعد، يحمل معه انتعاش اقتصادي وسياحي، نستعيد من خلاله موقعنا كوجهة مفضلة للمصطافين العرب والأجانب، فإن كازينو لبنان سيؤدي دورًا محوريًا في هذا المشهد، من خلال فعالياته المميزة، وبرامجه المتجددة، وروحه التي تجمع بين الرقيّ والفرح. اسمحوا لي أن أتوجّه بالشكر إلى إدارة كازينو لبنان بشخص رئيس مجلس الادارة الاستاذ رولان خوري ومديرة قسم التسويق في الكازينو السيدة لارا خوري حافظ على هذا التنظيم المميز، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، أن يكون هذا الصيف بداية لموسم من الاستقرار، النمو، والانفتاح".



وختم:"فلنحتفل معًا بلبنان الذي نحب، لبنان الفن والثقافة والكرامة".