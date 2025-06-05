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لبنان

عون بحث وناصر الدين في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:37
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما أطلع وزير الصحة الرئيس عون على تفاصيل الخطة الوطنية للسرطان.
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واشار ناصر الدين  إلى أن" التغطية الدوائية لهذا المرض ارتفعت بنسبة 43% خلال الشهرين الماضيين.

كذلك، وضعه في أجواء زيارته إلى منظمة الصحة العالمية، واستعادة لبنان حقّه في التصويت.
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