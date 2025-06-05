عون بحث وناصر الدين في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء

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بحث رئيس الجمهورية مع الدكتور ركان في مسوّدة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء، تمهيدًا لرفعها إلى ، كما أطلع وزير الصحة على تفاصيل الخطة الوطنية للسرطان.واشار ناصر الدين إلى أن" التغطية الدوائية لهذا المرض ارتفعت بنسبة 43% خلال الشهرين الماضيين.كذلك، وضعه في أجواء زيارته إلى ، واستعادة حقّه في التصويت.