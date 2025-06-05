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لبنان

المسائل الاقليمية بين رجي وهيل

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:57
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المدير المسؤول عن الملف اللبناني في معهد الشرق الأوسط للأبحاث السفير الاميركي السابق لدى لبنان ديفيد هيل وكانت جولة أفق تناولت المسائل الاقليمية وجرى تبادلٌ للآراء بشأنها.
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