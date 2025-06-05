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لبنان

بالصورة.. إحباط تهريب شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:58
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى داخل الأراضي اللبنانية.
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وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء أنَّ مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص، أحبطت تهريب أسلحة كانت موضبة ضمن شاحنة، مشيرة إلى أنه تمّت مصادرة صواريخ موجهة مُضادة للدروع وذخائر من عيار 30 مم.
 
 
 
 
 
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