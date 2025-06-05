بالصورة.. إحباط تهريب شحنة أسلحة من سوريا إلى لبنان

أعلنت السلطات ، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب إلى داخل الأراضي .

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وذكرت وكالة " " السورية الرسمية للأنباء أنَّ في مدينة حمص، أحبطت تهريب أسلحة كانت موضبة ضمن شاحنة، مشيرة إلى أنه تمّت مصادرة صواريخ موجهة مُضادة للدروع وذخائر من عيار 30 مم.