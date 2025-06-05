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لبنان

مذكرة حكوميّة إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة... هذا ما جاء فيها (صور)

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:26
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أصدر رئيس الحكومة نواف سلام، مذكرة حكومية الى الاجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية.
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