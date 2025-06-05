موسى: خطوة إيجابية في رومية... لكن الإصلاح ما زال بطيئًا ومحدودًا

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أكّد رئيس النائب ، أن قرار إعادة تفعيل في لتسريع المحاكمات يُعدّ خطوة إيجابية تستحق التقدير، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في تحقيقها، ولا سيما وزارتي العدل والداخلية والبلديات، ونقابة المحامين.وأشار موسى فيه بيانه إلى أن هذا المسار كان مطلبًا مزمنًا للجنة حقوق الإنسان، معتبرًا أن ما تحقق هو بمثابة "شمعة في عتمة السجون"، التي لا تزال تعاني واقعًا مأساويًا، وسط بطء شديد في وتيرة الإصلاح رغم كثرة الاجتماعات والمطالبات.واعتبر موسى أن قضية السجون تمسّ المجتمع ككل، وتعكس صورة عن مدى الدول بمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف: "السجين هو فرد انحرف عن القانون، لكن السجن يجب أن يكون مساحة لإعادة تأهيله، فهل يملك سجننا مقومات التأهيل؟".وتساءل عن مدى توفّر الرعاية الصحية والغذاء للمساجين، مشددًا على أن هذه الأسئلة، رغم بساطتها، تفرض نفسها بقوة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والشلل الذي يصيب المؤسسات.وذكّر بأن الإنسان النيابية، بالتعاون مع مختصين وهيئات محلية ودولية، عقدت سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية للاطلاع على أوضاع السجون واقتراح حلول، منها مشروع قانون للعفو العام عن بعض المحكومين بشروط محددة، لكن التجاذبات السياسية حالت دون إقراره.وأكد موسى أهمية استمرار التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في دعم الأوضاع المعيشية والصحية للمساجين، داعيًا إلى تفعيل الخاصة بالسجون واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الحياة داخل السجون.