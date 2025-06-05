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لبنان

نقابة صيادي الأوزاعي تدين اختطاف محمد فنيش: جريمة إسرائيلية وانتهاك للسيادة

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:00
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أصدرت نقابة "صيادي الأسماك في الأوزاعي والمرافئ المجاورة" وتعاونية "صيادي الأسماك في ميناء الأوزاعي" بيانًا مشتركًا، استنكرتا فيه بشدة "الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باختطاف الصياد محمد فنيش أثناء ممارسته مهنة الصيد في المياه الإقليمية، في سعيه الشريف لكسب رزقه وإعالة أسرته".
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وأكد البيان أن "هذا العمل العدواني الجبان يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، واعتداءً على كرامة الصيادين وسيادة المهنة، ويعكس استمرار العدو في ممارساته القمعية تجاه المدنيين العزل".

وحملت النقابة والتعاونية "الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصياد محمد فنيش"، وطالبتا بـ"الإفراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط"، داعيتين "المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، ونقابات الصيادين في العالم إلى إدانة هذا التصرف، والضغط من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حياة اللبنانيين وأعمالهم، وتنتهك السيادة الوطنية".
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