تحذير من كارثة بيئية.. ما علاقة مطمر الجديدة؟

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أعرب في بيان عن قلقه من "تطور خطير يهدد بكارثة بيئية وصحية وشيكة"، في إشارة إلى إغلاق مطمر النفايات في الجديدة وبرج ، ما أدى إلى توقف جمع النفايات وتراكمها في الشوارع والمناطق السكنية.ودعا إلى "معالجة سريعة لهذا الوضع، إذ لا يجوز أن يدفع أهالي المتن ثمن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة ملف النفايات في ، واستمرار الحلول الترقيعية". ولفت إلى أن "مطامر مثل مطمر أُنشئت كحل مؤقت، لكنها استمرت لسنوات من دون معالجة جذرية، ما تسبب بتدهور بيئي وصحي غير مسبوق".وطالب المر الجهات المعنية، لا سيما وزارتي البيئة والداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، بـ"اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الكارثة البيئية والصحية". كما دعا الحكومة إلى "الإسراع في وضع خطة وطنية شاملة ومستدامة لإدارة النفايات، بعيدًا من الطمر العشوائي".