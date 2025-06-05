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لبنان

تحذير من كارثة بيئية.. ما علاقة مطمر الجديدة؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:08
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أعرب النائب ميشال المر في بيان عن قلقه من "تطور خطير يهدد بكارثة بيئية وصحية وشيكة"، في إشارة إلى إغلاق مطمر النفايات في الجديدة وبرج حمود، ما أدى إلى توقف جمع النفايات وتراكمها في الشوارع والمناطق السكنية.
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ودعا إلى "معالجة سريعة لهذا الوضع، إذ لا يجوز أن يدفع أهالي المتن ثمن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة ملف النفايات في لبنان، واستمرار الحلول الترقيعية". ولفت إلى أن "مطامر مثل مطمر ساحل المتن أُنشئت كحل مؤقت، لكنها استمرت لسنوات من دون معالجة جذرية، ما تسبب بتدهور بيئي وصحي غير مسبوق".

وطالب المر الجهات المعنية، لا سيما وزارتي البيئة والداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار، بـ"اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الكارثة البيئية والصحية". كما دعا الحكومة إلى "الإسراع في وضع خطة وطنية شاملة ومستدامة لإدارة النفايات، بعيدًا من الطمر العشوائي".
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