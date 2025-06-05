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لبنان

سيارات إسرائيلية تدخل جنوب لبنان.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:29
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أفادت المعلومات، اليوم الخميس، بأنَّ آليات إسرائيلية من نوع "هامر"، توغلت باتجاه بساتين الوزاني في جنوب لبنان.
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وأوضحت القناة أنَّ تلك الآليات تمركزت لبعض الوقت في المحلّة المذكورة، ثم انسحبت وعادت أدراجها إلى الداخل الفلسطيني المُحتل.
 
 
 
 
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