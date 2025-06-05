عُقد اجتماع مشترك بين قيادة حركة "أمل" و" " في مبنى الحركة في الجناح، ضمن اللقاءات الدورية بين الجانبين. شارك في الاجتماع عن "أمل" رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، وعن "حزب الله" رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، ومعاونه سلطان أسعد، ومسؤول ملف العمل البلدي المركزي الدكتور محمد بشير.

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وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، تم التطرق إلى تقييم نتائج والاختيارية بمراحلها الأربع، لا سيما في منطقتي والجنوب، إلى جانب بحث ملف إعادة الإعمار والاستحقاقات المقبلة.



وثمّن المجتمعون إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية والبلديات وكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق. كما عبّروا عن ترحيبهم بالنتائج التي حققتها لوائح "التنمية والوفاء" وفوزها في المدن والبلدات والقرى، بالتعاون مع العائلات والفعاليات المحلية، مشيرين إلى العدد الكبير من المجالس البلدية والاختيارية التي فازت بالتزكية، والتي تخطت نسبتها 50% في بعض الأقضية.



وأكد المجتمعون أن هذه النتائج تعكس الالتفاف الشعبي حول خيار " الوطني" ونهجه القائم على والتنمية، مشددين على أهمية دعم البلديات للنهوض بقراها ومدنها. وهنأوا جميع الفائزين، سواء بالانتخاب أو بالتزكية، مشددين على دورهم في دفع عجلة الإنماء، وموجهين الشكر إلى من لم يحالفهم الحظ، مؤكدين أن الانتخابات ذات طابع تنموي واليد ممدودة للتعاون.



كما شكر الطرفان المجالس السابقة والمخاتير على جهودهم، خصوصاً في المراحل الدقيقة التي مرّ بها ، إلى جانب توجيه التحية للماكينات الانتخابية واللجان المشتركة على ما بذلوه من جهود في إنجاز هذا الاستحقاق.



وأعلنت القيادتان انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدتين خوضها بالتعاون مع الحلفاء في مختلف المناطق . كذلك، دعتا الحكومة إلى الإسراع في معالجة ملف إعادة الإعمار وإنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض، والتواصل مع الدول التي أبدت استعدادها للمساعدة.



كما طالبتا الوزارات المعنية، لا سيما الطاقة، المياه، الأشغال، والزراعة، بالتحرك فوراً نحو القرى المتضررة من العدوان ، لرفع الركام، وتأهيل الطرق، وإعادة الكهرباء والمياه، بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى بلداتهم في أسرع وقت.



وفي ختام الاجتماع، توجهت القيادتان بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيتين للبنان دوام الاستقرار والازدهار، مع التأكيد على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة مختلف الملفات.