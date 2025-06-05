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لبنان

قيادتا "أمل" و"حزب الله" تطلقان التحضيرات للانتخابات النيابية وتدعوان للإسراع في إعادة الإعمار

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:40
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عُقد اجتماع مشترك بين قيادة حركة "أمل" و"حزب الله" في مبنى الحركة في الجناح، ضمن اللقاءات الدورية بين الجانبين. شارك في الاجتماع عن "أمل" رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، وعن "حزب الله" رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش، ومعاونه سلطان أسعد، ومسؤول ملف العمل البلدي المركزي الدكتور محمد بشير.
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وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، تم التطرق إلى تقييم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية بمراحلها الأربع، لا سيما في منطقتي البقاع والجنوب، إلى جانب بحث ملف إعادة الإعمار والاستحقاقات المقبلة.

وثمّن المجتمعون إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية والبلديات وكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق. كما عبّروا عن ترحيبهم بالنتائج التي حققتها لوائح "التنمية والوفاء" وفوزها في المدن والبلدات والقرى، بالتعاون مع العائلات والفعاليات المحلية، مشيرين إلى العدد الكبير من المجالس البلدية والاختيارية التي فازت بالتزكية، والتي تخطت نسبتها 50% في بعض الأقضية.

وأكد المجتمعون أن هذه النتائج تعكس الالتفاف الشعبي حول خيار "الثنائي الوطني" ونهجه القائم على المقاومة والتنمية، مشددين على أهمية دعم البلديات للنهوض بقراها ومدنها. وهنأوا جميع الفائزين، سواء بالانتخاب أو بالتزكية، مشددين على دورهم في دفع عجلة الإنماء، وموجهين الشكر إلى من لم يحالفهم الحظ، مؤكدين أن الانتخابات ذات طابع تنموي واليد ممدودة للتعاون.

كما شكر الطرفان المجالس السابقة والمخاتير على جهودهم، خصوصاً في المراحل الدقيقة التي مرّ بها لبنان، إلى جانب توجيه التحية للماكينات الانتخابية واللجان المشتركة على ما بذلوه من جهود في إنجاز هذا الاستحقاق.

وأعلنت القيادتان انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدتين خوضها بالتعاون مع الحلفاء في مختلف المناطق اللبنانية. كذلك، دعتا الحكومة إلى الإسراع في معالجة ملف إعادة الإعمار وإنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض، والتواصل مع الدول التي أبدت استعدادها للمساعدة.

كما طالبتا الوزارات المعنية، لا سيما الطاقة، المياه، الأشغال، والزراعة، بالتحرك فوراً نحو القرى المتضررة من العدوان الإسرائيلي، لرفع الركام، وتأهيل الطرق، وإعادة الكهرباء والمياه، بهدف تسهيل عودة الأهالي إلى بلداتهم في أسرع وقت.

وفي ختام الاجتماع، توجهت القيادتان بالتهنئة إلى اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيتين للبنان دوام الاستقرار والازدهار، مع التأكيد على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة مختلف الملفات.
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