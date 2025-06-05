لجنة الشباب والرياضة تدق ناقوس الخطر: المنشطات تهدّد صحة شباب لبنان

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عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعًا برئاسة النائب ، بحضور عدد من النواب الأعضاء، وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والشباب والرياضة، إضافة إلى مدير عام ريمون ، نقيب الصيادلة جو سلوم، ورئيس المختبر الجنائي العقيد هاني .خُصّص الاجتماع لبحث ظاهرة المنشطات الرياضية في ، وما تسببه من تداعيات صحية خطيرة، كالنوبات القلبية والقصور الكلوي. وأكد أن الاجتماع جاء استجابة "لصرخة إهمال" في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي تعاني من شغور يحول دون قيامها بدورها، في حين تقوم الإدارة الجمركية بجهدها ضمن الإمكانات المتوفرة.وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات أبرزها: تفعيل الوطنية لمكافحة المنشطات، تماشيًا مع الموقعة، تطبيق القانون الصادر عام 2022 الذي يحظر بيع واستخدام المنشطات الرياضية، وتكثيف دور وزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتعاون مع لضبط التجاوزات وإقفال الأندية التي تروّج لها، وإطلاق حملات توعية في المدارس والجامعات والمجتمع للحد من استخدام المنشطات.وأبدى أبي أسفه لتقاعس الدولة في هذا المجال، متعهّدًا بمتابعة الملف في اجتماعات لاحقة.، شكر نقيب الصيادلة جو سلوم اللجنة ورئيسها على المبادرة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة الانتشار الواسع للمنشطات في الأندية والملاهي. كما أعلن وضع تفتيش النقابة بتصرف الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن وجود هذه المواد، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة الشباب.