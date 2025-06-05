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لبنان

بعد إحصاءات التزوير على الحدود.. الأمن العام يُطلق تحذيراً للمسافرين

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:12
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.
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ونبهت المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية".
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