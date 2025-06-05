بعد إحصاءات التزوير على الحدود.. الأمن العام يُطلق تحذيراً للمسافرين

صدر عن الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.

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ونبهت المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية".