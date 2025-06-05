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لبنان

الرئيس عون استقبل وزير الاقتصاد.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:28
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وتمّ البحث في شؤون مرتبطة بعمل الوزارة.
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وفي مقدّم هذه الشؤون، الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة المدى التي تعمل الوزارة على بلورتها، والتي يُخطّط لأن تُشكّل أساسًا لمؤتمر استثماري مرتقَب في الخريف المقبل.
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