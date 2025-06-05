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لبنان

وزيرة البيئة تثير الجدل... استقبلت سفيراً بعباءة وصندال! (صورة)

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:37
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر فيها وزيرة البيئة تمارا الزين خلال استقبالها السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول، وهي ترتدي عباءة ملوّنة مع صندال صيفي.
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ولاقت إطلالة الزين استنكارات كبيرة، إذ أن ما ترتديه يخالف البروتوكول الرسمي، خاصة وأنها تستقبل سفيراً أجنبياً.
 
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