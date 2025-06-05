وزيرة البيئة تثير الجدل... استقبلت سفيراً بعباءة وصندال! (صورة)

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر فيها وزيرة البيئة خلال استقبالها في ، وهي ترتدي عباءة ملوّنة مع صندال صيفي.ولاقت إطلالة استنكارات كبيرة، إذ أن ما ترتديه يخالف الرسمي، خاصة وأنها تستقبل سفيراً أجنبياً.