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لبنان
شقير بحث وسفير كوبا في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية
Lebanon 24
05-06-2025
|
07:30
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استقبل رئيس
الهيئات الاقتصادية
الوزير السابق
محمد شقير
، في مقر
غرفة بيروت
وجبل
لبنان
، سفير كوبا في لبنان
خورخي
ليون
كروز
، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
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وأكد
شقير
خلال اللقاء اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتوطيد التعاون مع الجانب
الكوبي
، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية
اللبنانية
إلى الأسواق
الكوبية
، لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير العالمية.
من جهته
، أعرب السفير الكوبي عن تقديره لجهود شقير واهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً حرص بلاده على دفع التعاون الاقتصادي قدماً في مختلف المجالات.
كما وجّه السفير إلى شقير دعوة لزيارة كوبا على رأس وفد اقتصادي، للمشاركة في معرض
هافانا
الدولي المزمع عقده بين 24 و29 تشرين الثاني المقبل.
بدوره، شكر شقير السفير على الدعوة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي من شأنها إتاحة المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتواصل المباشر، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
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