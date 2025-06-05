شقير بحث وسفير كوبا في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

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استقبل رئيس الوزير السابق ، في مقر وجبل ، سفير كوبا في لبنان ليون ، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأكد خلال اللقاء اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتوطيد التعاون مع الجانب ، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الصناعية إلى الأسواق ، لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير العالمية.، أعرب السفير الكوبي عن تقديره لجهود شقير واهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً حرص بلاده على دفع التعاون الاقتصادي قدماً في مختلف المجالات.كما وجّه السفير إلى شقير دعوة لزيارة كوبا على رأس وفد اقتصادي، للمشاركة في معرض الدولي المزمع عقده بين 24 و29 تشرين الثاني المقبل.بدوره، شكر شقير السفير على الدعوة، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي من شأنها إتاحة المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتواصل المباشر، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.