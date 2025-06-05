"الوفاء للمقاومة " ترفض زيادة أسعار المازوت وتدعو لإصلاحات شاملة

أصدرت كتلة "الوفاء للمقاومة" بياناً لمناسبة عيد الأضحى، أشارت فيه إلى أن العيد هذا العام يأتي في ظل هجمة استبدادية دموية تشهدها المنطقة، ينفّذها العدو من خلال ارتكابه جريمة إبادة ضد غزة واستمرار اعتداءاته على ، إلى جانب احتلاله أراضٍ لبنانية واحتجازه أسرى.

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ولفتت الكتلة في بيان إلى أن شعوب المنطقة، إلى جانب شعوب العالم المستضعف، ما زالت مثقلة بالأحزان نتيجة سقوط من قادة ومجاهدين، وجرح المئات، وتشريد الآلاف من قراهم وبيوتهم.



وأكد البيان أن ما يزيد هذا الواقع ألماً هو "التسلّط الأميركي المسلّح بالفيتو ضد مصالح الشعوب"، ودعمه للإرهاب والعدوان الصهيوني، إلى جانب التراخي الدولي والصمت العربي المريب حيال المجازر والإرهاب الصهيوني.



ورغم قساوة المشهد، شددت الكتلة على "الرهان الدائم على وعي أبناء الأمة وقدرتهم على تحويل التهديدات إلى فرص، وتبديل المعادلات من أجل تحرير الأرض وحفظ السيادة واستعادة الحقوق".



كما استحضرت الكتلة في مطلع حزيران ذكرى رحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني، مشيدةً بدوره التاريخي والنهضوي، وبما أحدثه من تحولات في الصراع بين المستضعفين والمستكبرين. وأكدت "الوفاء للمقاومة" تقديرها للدور القيادي لسماحة السيد علي الخامنئي، معتبرة أنه يواصل نهج الخميني في نصرة المظلومين وبناء القوة في مواجهة .



وفي السياق اللبناني، توقفت الكتلة عند ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، داعية إلى استلهام مواقفه الوطنية، ولا سيما دعمه لقضية ، وإدانة الجريمة التي أودت بحياته ووصفتها بأنها "وصمة غدر وتفريط بوحدة البلاد".





وشددت على ضرورة مقاربة الخلافية داخلياً بمسؤولية وتجنّب التحدي والاستقواء بالخارج، لما لذلك من أثر سلبي في تعميق الأزمة، مؤكدة أن الدعوة إلى التفاهم حول مصلحة البلاد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، وإطلاق الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، والسير الجدي بالإصلاحات في مختلف القطاعات.



وشكرت "الكتلة" الدول التي أبدت استعدادها للمساعدة في إعادة الإعمار، مع تثمين خاص لموقف الذي جدّد دعمه للبنان خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى .



كما أكدت الانفتاح على التعاون مع رؤساء السلطات الدستورية والقوى السياسية الجادة في سبيل تحقيق الاستقرار، ومعالجة مكامن الخلل التي تعيق استعادة لبنان لسيادته الكاملة وممارسة دوره الوطني.

وتعليقًا على ملف المحروقات، أكدت الكتلة رفض الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات، لاسيما المازوت، نظراً لأعبائها الثقيلة على المواطنين وقطاعات الإنتاج، والدعوة إلى القرار.



كما طالبت بوضع دراسة مفصّلة ومنصفة للزيادات المرتقبة في رواتب العسكريين والعاملين في القطاع العام، لضمان العدالة والتوازن في المعالجات.