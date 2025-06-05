عبد الله: سنتابع تنفيذ الدفع المسبق للمستشفيات مع وزير الصحة والمالية

كتب النائب على منصة" اكس": "في موازنة ٢٠٢٤، ادخلنا مادة تسمح بالدفع المسبق للمستشفيات والأطباء بنسبة ٦٠% من الفاتورة، وبعد مراجعتي معالي الدكتور ركان البارحة، اتضح ان العديد من المؤسسات لا يعلم او لا يريد التطبيق. سنتابع مع د. ركان الموضوع ومع للتنفيذ، بهدف التخفيف عن المواطنين".

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