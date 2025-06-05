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لبنان

عبد الله: سنتابع تنفيذ الدفع المسبق للمستشفيات مع وزير الصحة والمالية

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:05
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة" اكس": "في موازنة ٢٠٢٤، ادخلنا مادة تسمح بالدفع المسبق للمستشفيات والأطباء بنسبة ٦٠% من الفاتورة، وبعد مراجعتي معالي وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين البارحة، اتضح ان العديد من المؤسسات لا يعلم او لا يريد التطبيق. سنتابع مع د. ركان الموضوع ومع وزارة المالية للتنفيذ، بهدف التخفيف عن المواطنين".
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