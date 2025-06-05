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لبنان

بري استعرض مع قائد "اليونيفيل" تطورات الجنوب ومهام القوة الدولية

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:09
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية السابق للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان والمنطقة، إلى جانب بحث المستجدات السياسية الراهنة.
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كما استقبل بري قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اللواء أرولدو لاثارو، وتم خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات الميدانية في الجنوب، ولا سيما في نطاق عمل "اليونيفيل".

وفي السياق نفسه، التقى رئيس المجلس وزير الاتصالات شارل الحاج، حيث تم بحث الأوضاع العامة وعدد من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
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