بري استعرض مع قائد "اليونيفيل" تطورات الجنوب ومهام القوة الدولية

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وكيل السابق للشؤون السياسية السفير ، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في والمنطقة، إلى جانب بحث المستجدات السياسية الراهنة.كما استقبل في (اليونيفيل)، اللواء أرولدو ، وتم خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات الميدانية في الجنوب، ولا سيما في نطاق عمل "اليونيفيل".وفي السياق نفسه، التقى رئيس المجلس وزير الاتصالات ، حيث تم بحث الأوضاع العامة وعدد من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات.