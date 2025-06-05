بعد تعرض دورية لإطلاق نار... هذا ما فعله الجيش في بعلبك (صور)

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صدر عن – البيان الآتي:"بتاريخ 4 / 6 / 2025، تعرّضت دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة على طريق إيعات - تل الأبيض في ، فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، دون وقوع إصابات. على أثر ذلك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل عدد من المشتبه بهم في عملية إطلاق النار، وأوقفت 7 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".