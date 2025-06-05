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لبنان

بعد تعرض دورية لإطلاق نار... هذا ما فعله الجيش في بعلبك (صور)

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:38
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 4 / 6 / 2025، تعرّضت دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة على طريق إيعات - تل الأبيض في بعلبك، فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، دون وقوع إصابات. على أثر ذلك، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المشتبه بهم في عملية إطلاق النار، وأوقفت 7 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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