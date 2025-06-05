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لبنان

بايراقداريان بحثت التعاون الشبابي والرياضي مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:57
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، حيث جرى بحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في مجالي الشباب والرياضة.
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وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة بايراقداريان طبيعة المرحلة التي يمر بها لبنان، مشيرة إلى أن البلاد دخلت "صفحة جديدة" من تاريخها، مؤكدة سعي الوزارة إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في هذه المرحلة عبر سلسلة من المشاريع المتنوعة في المجالين الشبابي والرياضي.

وشددت على حرص الوزارة على تعزيز علاقات لبنان الدولية في إطار ما سمّته "الديبلوماسية الرياضية"، مؤكدة الانفتاح على التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الشبابية والرياضية الناشطة.

من جهتها، عرضت السفيرة دو وال أوجه التعاون الممكنة والأنشطة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي في لبنان، لا سيما في القطاعين التربوي والرياضي، مؤكدة أهمية التشبيك مع الوزارة، وتم الاتفاق على إعداد مقترح عملي لتعزيز التعاون بين الجانبين.
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