بايراقداريان بحثت التعاون الشبابي والرياضي مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان سفيرة في ، ساندرا ، حيث جرى بحث في سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في مجالي الشباب والرياضة.وخلال اللقاء، عرضت بايراقداريان طبيعة المرحلة التي يمر بها لبنان، مشيرة إلى أن البلاد دخلت "صفحة جديدة" من تاريخها، مؤكدة سعي الوزارة إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في هذه المرحلة عبر سلسلة من المشاريع المتنوعة في المجالين الشبابي والرياضي.وشددت على حرص الوزارة على تعزيز علاقات في إطار ما سمّته "الديبلوماسية الرياضية"، مؤكدة الانفتاح على التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات والجهات الشبابية والرياضية الناشطة.من جهتها، عرضت السفيرة دو وال أوجه التعاون الممكنة والأنشطة التي ينظمها الاتحاد في لبنان، لا سيما في القطاعين والرياضي، مؤكدة أهمية التشبيك مع الوزارة، وتم الاتفاق على إعداد مقترح عملي لتعزيز التعاون بين الجانبين.