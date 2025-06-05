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لبنان

الحريري ينفي "شائعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 09:15
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كان لافتاً المنشور الأخير للرئيس سعد الحريري والذي تقدّم من خلاله بالمعايدة للبنانيين بمناسبة عيد الأضحى، متمنياً أن يجتمع مُجدداً مع الناس خلال الأعياد المقبلة في بيت الوسط، لتقبل التهاني.
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مصادر سياسية مقربة من "تيار المستقبل" علّقت قائلة إنَّ "الحريري أراد الردّ على كل الشائعات التي تستهدفه وتطال بيت الوسط، وقد جاء الأمر حاسماً بالكلام الذي أدلى به مؤخراً".
 
 
واعتبرت المصادر أنَّ "أجواء عودة الحريري قائمة لاسيما خلال الإنتخابات النيابية عام 2026"، مشيرة إلى أنّ "حملات التشويش التي تظهر بين الحين والآخر لن تُؤثّر على قرارات الحريري للمرحلة المُقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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