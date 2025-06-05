الحريري ينفي "شائعة"

كان لافتاً المنشور الأخير للرئيس والذي تقدّم من خلاله بالمعايدة للبنانيين بمناسبة ، متمنياً أن يجتمع مُجدداً مع الناس خلال الأعياد المقبلة في ، لتقبل التهاني.

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مصادر سياسية مقربة من " " علّقت قائلة إنَّ " أراد الردّ على كل الشائعات التي تستهدفه وتطال بيت الوسط، وقد جاء الأمر حاسماً بالكلام الذي أدلى به مؤخراً".

واعتبرت المصادر أنَّ "أجواء عودة الحريري قائمة لاسيما خلال الإنتخابات النيابية عام 2026"، مشيرة إلى أنّ "حملات التشويش التي تظهر بين الحين والآخر لن تُؤثّر على قرارات الحريري للمرحلة المُقبلة".