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لبنان

جنبلاط: لدعم المجالس البلدية والتفاعل مع الشباب عبر نهج الانفتاح والشراكة

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:16
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ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، سلسلة اجتماعات ضمّت مجلس القيادة، والمفوضين، والمؤسسات الرافدة، ووكلاء الداخلية في الحزب، حيث ناقش المجتمعون الملفات التنفيذية والشؤون المناطقية، ووجّه جنبلاط توجيهاته بهذا الخصوص.
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وخلال الاجتماعات، دعا جنبلاط إلى ضرورة مواصلة العمل بعد الانتخابات البلدية والاختيارية، عبر دعم المجالس البلدية والتعاون معها، مع التركيز على الشأن الإنمائي بما يتوافق مع الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة.

وأكد جنبلاط أهمية اتباع نهج الانفتاح والتواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الفئات الشبابية، والاستماع إلى هواجسها وتطلعاتها من خلال الحوار والتفاعل، بهدف ترسيخ شراكة مثمرة.

كما شدّد على أهمية الدور الذي يضطلع به الحزب على المستويين الاجتماعي والوطني، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الحزبية لضمان التكامل، واقتراح ورشة عمل بين الأطر القيادية تهدف إلى إعداد برنامج متكامل للمرحلة المقبلة، يعكس مختلف التطلعات المستقبلية.
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