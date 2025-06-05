جنبلاط: لدعم المجالس البلدية والتفاعل مع الشباب عبر نهج الانفتاح والشراكة

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ترأس رئيس ، ، سلسلة اجتماعات ضمّت ، والمفوضين، والمؤسسات الرافدة، ووكلاء الداخلية في الحزب، حيث ناقش المجتمعون الملفات التنفيذية والشؤون المناطقية، ووجّه توجيهاته بهذا الخصوص.وخلال الاجتماعات، دعا جنبلاط إلى ضرورة مواصلة العمل بعد والاختيارية، عبر دعم والتعاون معها، مع التركيز على الشأن الإنمائي بما يتوافق مع الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة.وأكد جنبلاط أهمية اتباع نهج الانفتاح والتواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الفئات الشبابية، والاستماع إلى هواجسها وتطلعاتها من خلال الحوار والتفاعل، بهدف ترسيخ شراكة مثمرة.كما شدّد على أهمية الدور الذي يضطلع به الحزب على المستويين الاجتماعي والوطني، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الحزبية لضمان التكامل، واقتراح ورشة عمل بين الأطر القيادية تهدف إلى إعداد برنامج متكامل للمرحلة المقبلة، يعكس مختلف التطلعات المستقبلية.