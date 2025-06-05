لقاء عون- سلام اليوم... هذا ما تمّ بحثه

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أفادت قناة "الجديد" بأن اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تناول ملفّ التعيينات ولا سيّما الهيئات الناظمة إلى جانب الوضع في الجنوب والتمديد لليونيفيل، بالإضافة إلى تفعيل عمل الإدارات.وقد اتُّفِق على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.