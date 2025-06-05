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لبنان

لقاء عون- سلام اليوم... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:22
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أفادت قناة "الجديد" بأن اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تناول ملفّ التعيينات ولا سيّما الهيئات الناظمة إلى جانب الوضع في الجنوب والتمديد لليونيفيل، بالإضافة إلى تفعيل عمل الإدارات.
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وقد اتُّفِق على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
 
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