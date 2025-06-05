هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية

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شكرت رئيس الجمهورية على إصداره قانون تغذية ، معتبرة أن القرار، المبني على حكم ، يُعدّ خطوة أساسية لتحسين أوضاع أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، ويعكس وعي الرئيس بالظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء.كما أعربت النقابة في بيان عن امتنانها لرئيس الحكومة لتحويله القانون إلى ، مثنية على حسّه الإنساني وخبرته القانونية التي تجلّت في جهوده المتواصلة منذ المرة الأولى لإقرار القانون.ووجّهت النقابة الشكر أيضاً إلى النواب والمسؤولين الذين عملوا على إعادة إصدار القانون وإنصاف المعلمين المتقاعدين والمعلمين في الملاك.وفي السياق، طالبت النقابة بالإسراع في صرف منحة الـ650 مليار ليرة المخصصة لصندوق التقاعد، محذّرة من أن التأخير في تحويل المبلغ سيؤدي إلى تقاضي المتقاعدين رواتب متدنية لا تتجاوز 20 أو 30 دولاراً هذا الشهر.