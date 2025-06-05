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لبنان

هذا ما طلبته نقابة المعلمين من وزير المالية

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:38
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شكرت نقابة المعلمين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إصداره قانون تغذية صندوق التعويضات، معتبرة أن القرار، المبني على حكم المجلس الدستوري، يُعدّ خطوة أساسية لتحسين أوضاع أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، ويعكس وعي الرئيس بالظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء.
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كما أعربت النقابة في بيان عن امتنانها لرئيس الحكومة نواف سلام لتحويله القانون إلى الجريدة الرسمية، مثنية على حسّه الإنساني وخبرته القانونية التي تجلّت في جهوده المتواصلة منذ المرة الأولى لإقرار القانون.

ووجّهت النقابة الشكر أيضاً إلى النواب والمسؤولين الذين عملوا على إعادة إصدار القانون وإنصاف المعلمين المتقاعدين والمعلمين في الملاك.

وفي السياق، طالبت النقابة وزير المالية ياسين جابر بالإسراع في صرف منحة الـ650 مليار ليرة المخصصة لصندوق التقاعد، محذّرة من أن التأخير في تحويل المبلغ سيؤدي إلى تقاضي المتقاعدين رواتب متدنية لا تتجاوز 20 أو 30 دولاراً هذا الشهر.
 
 
وعبّرت عن ثقتها بأن الوزير يُدرك حجم المعاناة التي يمر بها هؤلاء المعلمون الذين خدموا قطاع التعليم لعقود طويلة، داعية إلى إنهاء الظلم اللاحق بهم منذ سنوات.
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