الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب

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هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بحلول المبارك، واصفًا إيّاه بـ"العيد الذي يجسّد أسمى معاني التضحية والفداء والإخلاص".عون: "إنّ معاني هذا العيد تشكّل درسًا يدعونا جميعًا، مسلمين ومسيحيين، إلى التحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب، ، لا سيّما أنّ العيد يأتي هذا العام وبلدنا يواجه تحديات جسيمة تتطلّب منّا جميعًا الوقوف صفًّا واحدًا، متسلّحين بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للنهوض بلبنان نحو غدٍ أفضل".وأضاف: "فكما ضحّى ، علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية ، وأن نتمسّك بقيم التسامح والتآخي والتضامن التي طالما ميّزت مجتمعنا اللبناني. فلبنان، هذا الوطن الرسالة، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة أبنائه وتكاتفهم لبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق وحضارته الأصيلة".