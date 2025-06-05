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لبنان

الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:52
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هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بحلول عيد الأضحى المبارك، واصفًا إيّاه بـ"العيد الذي يجسّد أسمى معاني التضحية والفداء والإخلاص".
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وقال الرئيس عون: "إنّ معاني هذا العيد تشكّل درسًا يدعونا جميعًا، مسلمين ومسيحيين، إلى التحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب، لبنان، لا سيّما أنّ العيد يأتي هذا العام وبلدنا يواجه تحديات جسيمة تتطلّب منّا جميعًا الوقوف صفًّا واحدًا، متسلّحين بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للنهوض بلبنان نحو غدٍ أفضل".

وأضاف: "فكما ضحّى إبراهيم الخليل، علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا، وأن نتمسّك بقيم التسامح والتآخي والتضامن التي طالما ميّزت مجتمعنا اللبناني. فلبنان، هذا الوطن الرسالة، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة أبنائه وتكاتفهم لبناء مستقبل يليق بتاريخه العريق وحضارته الأصيلة".
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