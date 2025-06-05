طرابلسي: مبروك من كل القلب للاساتذة المتقاعدين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس" :معاناة اللبنانيين بمعادلة شهاداتهم الجامعية مش مقبولة. هي فوق الخيال، او beyond imagination. هل هي إذلال أو إهانة مُتعمدّة؟ شو هي هاللجنة وهالموظف اللي ما بيعرفوا يخلّصوا معاملة تقدّمت لهم في كانون الاول ٢٠٢٣ وحتى اللحظة ما صدرت المعادلة؟ هل عارفين انهم عم يوقفوا بدرب اللبنانيّين وتيسير أمورهم؟".

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وأضاف: "معالي هل سمعتي بالأمر وكنت قد رفعته امامك باجتماع سابق للجنة التربية النيابية؟ هل عملتي شي لدفع الأمور الى الأمام؟ صرنا مراجعين بالملف مرات عديدة. وهلق بيجينا جواب انو بدهم إعادة تصديق الشهادات من جديد. وكأنه هناك expiry date للتصديق على شهادات مصدّقة وهي بلجنة المعادلات. هل أضاعوها؟ اكيد هناك مئات الناس يُعانون بالوقت اللي هناك تيسير لشهادات البعض..... أضع هالأمر أمام الوزيرة #ريما_كرامي وأمام رابطة جامعات عسى يتحركوا معنا لتحصيل حقوق خريجيهم؟ سنوجّه سؤال ثاني للحكومة عبر القنوات بعد العيد".



وفي سياق آخر، كتب :"مبروك من كل القلب للاساتذة المتقاعدين. فخامة الرئيس العماد رح ينشر القانونين المتعلقين بصندوق التعويضات (مع قانون الايجارات). نطالب معالي وزير المال بصرف 650 مليار ليرة لتمويل الصندوق ليتمكن من زودة رواتب الاساتذة المتقاعدين".