انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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جرى انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في ، بإشراف محافظ ، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج، كالاتي:بلدية : الرئيس إدمون فريد ، ونائبه ميشال يوسف جعجع.بلدية عيناتا: نصر رحمة، ونائبه راغدة يوسف رحمة.بلدية القدام: الرئيس ،طانيوس توفيق جعجع ونائبه ملحم حدشيتي.بلدية زبود: الرئيس حسن رشيد علاء الدين، ونائبه القاضي.بلدية إيعات: عبدو عبد الساتر، ونائبه عباس محمد هاشم.بلدية : الرئيس أحمد محمد عبيد، ونائبه حسن عبد النمر.بلدية حوش سنيد: الرئيس حسين أحمد القرصيفي، ونائبه عباس .بلدية رماسا: الرئيس حسن مشيك، ونائبه سليمان صبحي مشيك.بلدية مقنة: الرئيس ممدوح حسن المقداد، ونائبه فيصل عوض جبق.