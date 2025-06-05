Advertisement

لبنان

انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1370962-638847412562354029.png
Doc-P-1370962-638847412562354029.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 جرى انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج، كالاتي:
Advertisement

بلدية برقا: الرئيس إدمون فريد جعجع، ونائبه ميشال يوسف جعجع.

بلدية عيناتا: الرئيس ميشال نصر رحمة، ونائبه راغدة يوسف رحمة.

بلدية القدام: الرئيس ،طانيوس توفيق جعجع ونائبه صلاح الدين ملحم حدشيتي.

بلدية زبود: الرئيس حسن رشيد علاء الدين، ونائبه علي حسن القاضي.

بلدية إيعات: الرئيس محمد عبدو عبد الساتر، ونائبه عباس محمد هاشم.

بلدية الأنصار: الرئيس أحمد محمد عبيد، ونائبه حسن عبد الكريم النمر.

بلدية حوش سنيد: الرئيس حسين أحمد القرصيفي، ونائبه حيدر عباس سماحة.

بلدية رماسا: الرئيس فياض حسن مشيك، ونائبه سليمان صبحي مشيك.

بلدية مقنة: الرئيس ممدوح حسن المقداد، ونائبه فيصل عوض جبق.
مواضيع ذات صلة
انتخاب 9 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
lebanon 24
05/06/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب 8 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
lebanon 24
05/06/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب 10 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
lebanon 24
05/06/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك
lebanon 24
05/06/2025 20:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2025-06-05
13:32 | 2025-06-05
13:24 | 2025-06-05
13:23 | 2025-06-05
13:19 | 2025-06-05
13:05 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24