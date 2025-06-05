وزارة الزراعة تطلق مبادرة وطنية سنوية لدعم المزارعين

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أطلقت "الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية"، برعاية الوزير الدكتور نزار هاني، في احتفال أقيم في فندق "فينيسيا"، بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين ونقابيين وبيئيين. وتمثل خطوة نوعية تمتد على مدار العام، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة اللبنانية، وتحفيز استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين في مختلف المناطق.مدير عام وزارة الزراعة، المهندس لويس ، استعرض روزنامة الأيام الوطنية التي ستشمل معارض وحملات ترويجية وورش عمل تقنية وتسويقية، داعياً اللبنانيين في الوطن والمهجر إلى دعم الإنتاج الوطني عبر استهلاك وترويج المنتجات الزراعية، مشدداً على أهمية التوجه نحو زراعة مستدامة ومتميزة.والتجارة عامر البساط، شدد على أن الزراعة هي أحد أعمدة ، داعياً إلى التنسيق بين الوزارات لتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي عبر تطوير المواصفات ورفع الجودة.وفي كلمة مسجلة، أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن المطبخ اللبناني يُعد امتداداً طبيعياً للزراعة، وأعربت عن استعداد وزارتها لدعم المبادرة وتكاملها مع القطاع السياحي.أما بول ، فأشاد بحيوية وزارة الزراعة، وأعلن وزارته بتغطية أنشطة الأيام الزراعية، انطلاقاً من دور الإعلام في نشر الوعي وتحفيز الاستهلاك المحلي.، لفت جو إلى أهمية التكامل بين الزراعة والصناعة، مؤكداً أن الانسجام الحكومي القائم يشكل فرصة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ مبادرات تنموية فعلية.وفي كلمته الختامية، اعتبر نزار هاني أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة جديدة في رؤية الوزارة، ترتكز على الفرح والانتماء، وجعل الزراعة جزءاً من الحياة اليومية للمواطن.