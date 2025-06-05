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لبنان

بيان من نقابة المالكين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:41
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شكرت نقابة المالكين في بيانها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على توقيعه قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، بعد انتظار دام سنة ونصف، معتبرة أن موقفه السابق لم يكن اعتراضاً على مضمون القانون بل على آلية نشره، مشددة على أن القانون يعيد التوازن إلى علاقة مختلّة استمرت لأكثر من 40 عاماً بين المالكين والمستأجرين، لا سيما في السنوات الست الأخيرة.
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كما توجهت النقابة بالشكر إلى رئيس الحكومة نواف سلام ودوائر القصر الحكومي على متابعتهم الملف بدقة قانونية حتى بلوغه نهايته الإيجابية، معتبرة أن هذا يعزّز ثقة المواطنين بالإدارة التنفيذية.

وقدّرت النقابة جهود النواب والمسؤولين الذين ساهموا في إصدار القانون، منوهة بأهمية الخطوة في تخفيف الأعباء عن المالكين القدامى الذين ظلوا يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تتعدى دولاراً أو دولارين شهرياً.

وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة النواب عدم تقديم طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، احتراماً لمعاناة المالكين وخسائرهم الممتدة لعقود، لافتة إلى أن القانون لا يعوض الخسائر المتراكمة، لكنه يشكّل رغم ذلك خطوة ضرورية نحو العدالة.
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