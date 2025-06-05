بيان من نقابة المالكين.. هذه تفاصيله

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شكرت نقابة المالكين في بيانها رئيس الجمهورية ، على توقيعه للأماكن غير السكنية، بعد انتظار دام سنة ونصف، معتبرة أن موقفه السابق لم يكن اعتراضاً على مضمون القانون بل على آلية نشره، مشددة على أن القانون يعيد التوازن إلى علاقة مختلّة استمرت لأكثر من 40 عاماً بين المالكين والمستأجرين، لا سيما في السنوات الأخيرة.كما توجهت النقابة بالشكر إلى رئيس الحكومة ودوائر الحكومي على متابعتهم الملف بدقة قانونية حتى بلوغه نهايته الإيجابية، معتبرة أن هذا يعزّز ثقة المواطنين بالإدارة التنفيذية.وقدّرت النقابة جهود النواب والمسؤولين الذين ساهموا في إصدار القانون، منوهة بأهمية الخطوة في تخفيف الأعباء عن المالكين القدامى الذين ظلوا يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تتعدى دولاراً أو دولارين شهرياً.وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة النواب عدم تقديم طعن بالقانون أمام ، احتراماً لمعاناة المالكين وخسائرهم الممتدة لعقود، لافتة إلى أن القانون لا يعوض الخسائر المتراكمة، لكنه يشكّل رغم ذلك خطوة ضرورية نحو العدالة.