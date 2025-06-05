بالصور: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة يارون

صدر عن البيان الآتي:

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"في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة اليوم، على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون - ، وعملت على تفكيكه".



وجددت دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".