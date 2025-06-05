Advertisement

لبنان

بالصور: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة يارون

Lebanon 24
05-06-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1370975-638847429364364631.jpeg
Doc-P-1370975-638847429364364631.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
 
"في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة اليوم، على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون - بنت جبيل، وعملت على تفكيكه".

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".
 
Image
 
 
Image
مواضيع ذات صلة
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
lebanon 24
05/06/2025 20:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة جنوبية.. الجيش يضبط جهاز تجسس إسرائيليّ
lebanon 24
05/06/2025 20:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب... الجيش يعثر على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي
lebanon 24
05/06/2025 20:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّرات وتمشيط ميداني في خراج عيتا الشعب ورميش
lebanon 24
05/06/2025 20:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:46 | 2025-06-05
13:32 | 2025-06-05
13:24 | 2025-06-05
13:23 | 2025-06-05
13:19 | 2025-06-05
13:05 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24