بدر زار سلام.. ماذا قيل عن بيروت؟

استقبل ، عصر اليوم في السرايا النائب الذي قال بعد اللقاء: " عرضنا أوضاع العاصمة ، والمطالب الحياتية والإنمائية لأبنائها. كذلك تطرقنا إلى ملف التعيينات الأمنية والإدارية، لأنه لا بدّ من تصحيح الواقع القائم على هذا الصعيد. القول إن أبناء بيروت لا يرغبون في الانخراط في الوظائف الأمنية والإدارية، أو أنهم غير معنيين بها، هو قول خاطئ ينبغي تصويبه".

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وأضاف: "هذه الذريعة يعتمدها البعض كوسيلة لإخراج العاصمة من الخريطة الإدارية والأمنية، والسعي إلى إقصاء أبنائها عن مواقع القرار والوظائف العامة".