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لبنان

عون يمنح رجل الأعمال شارل حنا وسام الإستحقاق اللبناني الفضي

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:27
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، في القصر الجمهوري، رجل الأعمال اللبناني - الأميركي شارل حنّا، الذي حصد مؤخراً وسام Ellis Island Medal of Honor في نيويورك، أحد أبرز الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة.
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وخلال اللقاء، هنّأ عون حنّا على هذا الإنجاز الدولي، مشيداً بدوره المميّز في تعزيز صورة لبنان في الاغتراب، وبإسهاماته الفاعلة في دعم الاقتصاد الأميركي من موقعه الريادي، بما يعكس الطاقات اللبنانية الناجحة في الخارج.
 
 
وفي لفتة تقديرية، قلّد عون شارل حنّا وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، وهو من أرفع الأوسمة الوطنية التي تُمنح لشخصيات مدنية، تكريمًا لعطائه وإنجازاته.
 
 
من جهته، عبّر حنّا عن شكره العميق لعون على هذا التكريم الرسمي، مؤكدًا فخره بجذوره اللبنانية، ومشدّداً على أهمية مواصلة العمل من أجل مدّ جسور التعاون بين لبنان والاغتراب.
 
 
كذلك، تمنى حنا لعون التوفيق في قيادة البلاد نحو مرحلة من السلام، والاستقرار، والازدهار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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