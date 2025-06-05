عون يمنح رجل الأعمال شارل حنا وسام الإستحقاق اللبناني الفضي

استقبل رئيس الجمهورية ، في ، رجل الأعمال اللبناني - الأميركي حنّا، الذي حصد مؤخراً وسام Ellis Island Medal of Honor في ، أحد أبرز الأوسمة المدنية في .

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وخلال اللقاء، هنّأ عون حنّا على هذا ، مشيداً بدوره المميّز في تعزيز صورة في الاغتراب، وبإسهاماته الفاعلة في دعم الاقتصاد الأميركي من موقعه الريادي، بما يعكس الطاقات الناجحة في الخارج.

وفي لفتة تقديرية، قلّد عون شارل حنّا وسام الاستحقاق اللبناني ، وهو من أرفع الأوسمة الوطنية التي تُمنح لشخصيات مدنية، تكريمًا لعطائه وإنجازاته.

، عبّر حنّا عن شكره العميق لعون على هذا التكريم الرسمي، مؤكدًا فخره بجذوره اللبنانية، ومشدّداً على أهمية مواصلة العمل من أجل مدّ جسور التعاون بين لبنان والاغتراب.

كذلك، تمنى حنا لعون التوفيق في قيادة البلاد نحو مرحلة من السلام، والاستقرار، والازدهار.