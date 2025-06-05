في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش

أنهت وحدات من الجيش أعمال إغلاق خندق كبير أقامه الجيش مساء أمس في منطقة كروم الشراقي شرق مدينة - .

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كذلك، عملت وحدات الجيش على إزالة سواتر ترابية كان رفعها العدو الإسرائيلي في المحلة نفسها.