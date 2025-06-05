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لبنان

في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:35
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أنهت وحدات من الجيش أعمال إغلاق خندق كبير أقامه الجيش الإسرائيلي مساء أمس في منطقة كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل - جنوب لبنان.
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كذلك، عملت وحدات الجيش على إزالة سواتر ترابية كان رفعها العدو الإسرائيلي في المحلة نفسها.
 
 
 
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