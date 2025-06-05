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لبنان

عبد المسيح: نؤيّد قرار سلام بإلغاء وثائق الاتصال

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:38
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 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":
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"نؤيّد قرار رئيس الحكومة نواف سلام بإلغاء وثائق الاتصال، باعتبارها خطوة جريئة نحو احترام الحريات وصون كرامات المواطنين، خصوصًا أبناء الشمال الذين طالهم الظلم عبر هذه الوثائق دون محاكمات. نطالب باستكمال هذا المسار بتثبيت دور القضاء وإنهاء التوقيفات الاعتباطية، تحقيقًا للعدالة وبناءً لدولة القانون".
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