عبد المسيح: نؤيّد قرار سلام بإلغاء وثائق الاتصال

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"نؤيّد قرار رئيس الحكومة بإلغاء وثائق الاتصال، باعتبارها خطوة جريئة نحو احترام الحريات وصون كرامات المواطنين، خصوصًا أبناء الذين طالهم الظلم عبر هذه الوثائق دون محاكمات. نطالب باستكمال هذا المسار بتثبيت دور وإنهاء التوقيفات الاعتباطية، تحقيقًا للعدالة وبناءً لدولة القانون".