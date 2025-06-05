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لبنان
يملكه الجيش.. اللبنانية الأولى افتتحت فندق "VOCO" في بيروت
Lebanon 24
05-06-2025
|
11:51
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برعاية وحضور
اللبنانية
الأولى السيدة نعمت عون، افتتح مساء امس فندق voco في
عين المريسة
في
بيروت
الذي تملكه
قيادة الجيش
واُعطي استثماره لشركة متخصصة لادارته.
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وحضر الافتتاح
وزراء الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى والسياحة السيدة لورا
الخازن
لحود
والاعلام بول
مرقص
،
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل وقرينته ورئيس الأركان العامة اللواء حسان عوده وعقيلته وشخصيات رسمية وسياسية ونقابيّة وإعلامية إضافة إلى مستثمري الفندق الذين رحبوا بالحاضرين.
واعتبرت
السيدة الأولى
أن افتتاح هذا الفندق الذي تعود ملكيته للجيش اللبناني يشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الحياة إلى بيروت التي عرفت كيف تحافظ على سحرها وجاذبيتها عبر التاريخ، وتستحق بالتالي أن تستعيد موقعها الريادي كوجهة سياحية عالمية، ومركز للتلاقي الحضاري والثقافي.
وقالت عون إن ما يميز هذا المشروع بشكل خاص أنه "يجسد نموذجاً فريداً من التعاون بين القطاعين العام والخاص"، وأضافت: "الفندق الذي يملكه
الجيش اللبناني
- هذه
المؤسسة الوطنية
العريقة التي نفتخر بها جميعاً - قد أُعطي استثماره لشركة خاصة متخصصة، مما يضمن الإدارة المهنية المتقدمة والخدمة المتميزة".
وختمت: "إننا لنقدر عالياً الحرص على توفير تسهيلات خاصة للعسكريين وعائلاتهم، تقديراً لتضحياتهم وخدمتهم للوطن. هذا الاهتمام يعكس الروح الوطنية النبيلة التي يجب أن تسود في كل مشاريعنا التنموية".
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