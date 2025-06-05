جابر تابع مع كاريه التحضيرات لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان

عرض ياسين جابر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه خلال اجتماع عقد في الوزارة، لتحضيرات زيارة وفد من كبار المدراء التنفيذيين من أعضاء مجلس إدارة الى والمقررة في الأسبوع الأول من شهر المقبل.

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وتم خلال الاجتماع عرض لواقع القطاعات الخدماتية والبنى التحتية التي تحتاج إلى إعادة بنائها في اطار إعادة الاعمار.

وتم التوافق على جدول أعمال زيارة الوفد وعلى سبل المساعدة التي يمكن للبنك الدولي تقديمها.



يذكر أن الزيارة تعد الأولى من حيث الشكل والمستوى العمليين الى لبنان.

وزيرا الطاقة والاقتصاد



وبعد الظهر، عقد جابر اجتماعاً حضره وزيرا الطاقة والمياه جو صدي والاقتصاد والتجارة عامر البساط، خصص للتحضير لزيارة الوزراء الثلاثة الى بعد عطلة الأعياد لاستكمال المباحثات مع السلطات في أكثر من مجال اقتصادي حيوي، ومن بين البارز منها موضوع تزويد لبنان بالنفط، والاجراءات العملية لإعادة تشغيل أنبوب الذي ينقل النفط الى مصفاة .





وكان جابر استقبل السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو herve MAGO، وبحث معه في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.