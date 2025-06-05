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لبنان

باسيل هنأ بالأضحى: لتكن أعيادنا مناسبات لتعزيز التلاقي

Lebanon 24
05-06-2025 | 12:25
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هنأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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وفي منشور له عبر حسابه على منصة "اكس"، قال: "عيد الأضحى المبارك يحمل رمزية الرحمة الإلهية بالبشرية. أعاده الله على المسلمين وجميع اللبنانيين بالخير وعلى وطننا الحبيب بالاستقرار والازدهار، ولتكن أعيادنا مناسبات لتعزيز التلاقي حول القيم الإيمانيّة والوطنية".
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