باسيل هنأ بالأضحى: لتكن أعيادنا مناسبات لتعزيز التلاقي

هنأ رئيس " " اللبنانيين بمناسبة حلول المبارك.

Advertisement

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "اكس"، قال: "عيد الأضحى المبارك يحمل رمزية الإلهية بالبشرية. أعاده الله على وجميع اللبنانيين بالخير وعلى وطننا الحبيب بالاستقرار والازدهار، ولتكن أعيادنا مناسبات لتعزيز التلاقي حول القيم الإيمانيّة والوطنية".