قائد الجيش: الاستقرار الأمني هو الأساس للاستقرار الاقتصادي

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة الفوج المجوقل في ثكنة العقيد الشهيد داني حرب – غوسطا، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنّأهم بمناسبة الأعياد، منوّهًا بأدائهم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، وجال في أقسام الفوج، واطّلع على مهماته والصعوبات التي… pic.twitter.com/vanXjsQBWP
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 5, 2025
تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة الفوج المجوقل في ثكنة العقيد الشهيد داني حرب – غوسطا، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنّأهم بمناسبة الأعياد، منوّهًا بأدائهم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، وجال في أقسام الفوج، واطّلع على مهماته والصعوبات التي… pic.twitter.com/vanXjsQBWP