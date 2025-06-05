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لبنان

قائد الجيش: الاستقرار الأمني هو الأساس للاستقرار الاقتصادي

Lebanon 24
05-06-2025 | 12:27
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تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة الفوج المجوقل في ثكنة العقيد الشهيد داني حرب – غوسطا، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة الأعياد، منوها بـ"أدائهم المشرف" خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية، وجال في أقسام الفوج، مطلعا على مهماته والصعوبات التي يواجهها.
 
 
وأكد هيكل أن "الجيش يؤدي واجبه تجاه الوطن من خلال ضمان أمنه، انطلاقا من قدسية مهمته"، وأنه "يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء دون تمييز"، معتبرا أن "الاستقرار الأمني الذي يحافظ عليه الجيش هو الأساس للاستقرار الاقتصادي".
 
وتوجه إلى العسكريين بالقول: "الجيش هو العمود الفقري لأمن لبنان، والوحدات العسكرية القوية والمتماسكة هي العمود الفقري للجيش، وهي تعتمد بدورها على العناصر المنضبطين المحترفين، ما يجعل وظيفة كل عنصر شديدة الأهمية مهما كانت رتبته".
 
أضاف: "إن أداء الجيش يحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة، ما يتجلى في مبادراتها المتواصلة لدعم المؤسسة العسكرية، وآخرها الدعم المشكور من جانب دولة قطر".
وشدد على أن "جهود الجيش للحفاظ على الاستقرار الأمني يجب أن تشكل منطلقا للمسؤولين من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي تحسين ظروف العسكريين المعيشية بشكل يليق بتضحياتهم، ما يمثل محل متابعة حثيثة من جانب القيادة".
 
 
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