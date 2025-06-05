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لبنان

"مخالفة بيئية".. ماذا ضبطت وزارة الزراعة في بعلبك؟ (صورة)

Lebanon 24
05-06-2025 | 12:59
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أعلنت وزارة الزراعة - مركز أحراج شعت، في بيان، أنها "نفذت عملية ضبط لمخالفة حرجية في منطقة الجرد التابعة لبلدة حربتا – قضاء بعلبك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحرجية والحدّ من التعديات على الغابات، بمؤازرة من الأجهزة الأمنية المختصة.
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وأسفرت العملية عن مصادرة كمية من حطب شجر اللزاب، وهو من الأنواع الحرجية النادرة والمحمية قانونًا في لبنان.
 
 
كذلك، جرى تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المرعية الإجراء.
 
وجددت الوزارة تأكيدها "الالتزام الكامل بمكافحة التعديات على الغابات، وتعزيز آليات الرقابة والحماية في مختلف المناطق، بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظًا على البيئة والتنوع البيولوجي"، داعية "المواطنين والمجتمع المحلي إلى الإبلاغ عن أي أعمال قطع أو نقل أو اتجار غير قانوني بالموارد الحرجية"، مؤكدة أن "صون الغابات مسؤولية وطنية تتطلب تكافل الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء".
 
 
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