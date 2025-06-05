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لبنان

في بلدة لبنانية.. انفجار "قنبلة إسرائيلية"

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:19
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ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الخميس، قنبلة صوتية في بلدة طلوسة - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات بين المواطنين.
 
 
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