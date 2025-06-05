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لبنان

"رابطة متعاقدي اللبنانية" بحثت مع وزيري التربية والصحة الوضع المعيشي

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:24
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أعلن أمين الاعلام في رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية جوزف شريم، أن "الرابطة عقدت اجتماعين مع وزيري التربية والتعليم العالي ريما كرامي والصحة العامة ركان ناصر الدين".
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وذكر البيان أن النقاش تمحور حول مواضيع ثلاثة: الوضع المعيشي الصعب الناتج عن تدني الرواتب، الوضع الصحي وبخاصة دعم صندوق التعاضد بتأمين الأموال والموظفين، والاستفادة من ابحاث وخبرة المتقاعدين على أكثر من صعيد وفي الوزارات كافة.
 
وأشار الى أن "الوزيرين أبديا استعدادهما لدعم المتقاعدين، وقدرا عاليا عمل الذين خرَّجوا ما يقارب نصف مليون طالب توزعوا على لبنان والخارج ودعموا البلد الأم مادياً".
 
 
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