"رابطة متعاقدي اللبنانية" بحثت مع وزيري التربية والصحة الوضع المعيشي

أعلن أمين الاعلام في في شريم، أن "الرابطة عقدت اجتماعين مع وزيري التربية والتعليم العالي ريما كرامي والصحة العامة ركان ".

Advertisement

وذكر البيان أن تمحور حول مواضيع ثلاثة: الوضع المعيشي الصعب الناتج عن تدني الرواتب، الوضع الصحي وبخاصة دعم صندوق التعاضد بتأمين الأموال والموظفين، والاستفادة من ابحاث وخبرة المتقاعدين على أكثر من صعيد وفي الوزارات كافة.

وأشار الى أن "الوزيرين أبديا استعدادهما لدعم المتقاعدين، وقدرا عاليا عمل الذين خرَّجوا ما يقارب نصف مليون طالب توزعوا على والخارج ودعموا البلد الأم مادياً".