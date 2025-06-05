ماذا تقرّر بشأن نفايات بيروت؟

كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنّ رئيس ومحافظ تواصلا مع الشركة المتعهّدة بجمع النفايات في العاصمة، وقد تجاوبت الأخيرة وعاودت رفع النفايات من الطرقات.

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