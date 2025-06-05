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لبنان

"كيدوا كيدكم".. رسالة من محمد رعد وهذا ما قاله

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:32
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنهُ ما من أحد يستطيع ضرب المقاومة في نفوس الناس، وقال: "إذا كان الهدف هو المقاومة، فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم، ولن تستطيعوا إسقاط إرادة المقاومة من شعبنا".
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وفي تصريح له، اليوم الخميس، قال رعد: "هناك نوايا طيبة نسمعها من البعض لكن هناك واقع يفيد أننا لسنا في أحسن حال ونعيش بالفعل عصر الوصايات".
 
وتابع: "لم يكن الصاروخ مصدر قوتنا انما كانت الروح هي التي تعطينا القوة".



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