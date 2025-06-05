من الجيش الإسرائيلي... إنذار عاجل لسكان الضاحية (صور)

#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي

🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO — (@AvichayAdraee) June 5, 2025 Advertisement

"إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".تابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".