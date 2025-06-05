من الجيش الإسرائيلي... إنذار عاجل لسكان الضاحية (صور)

#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025
#عاجل ‼️ إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
🔸أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الارهابي
🔸من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/jcW9BXJXnO