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لبنان

خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:51
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أظهرت الخرائط التي نشرها الجيش الإسرائيلي لتهديده بقصف الضاحية الجنوبية، مساء الخميس، أن هناك عدداً من المباني سيتم استهدافها بواسطة سلاح الجو المُعادي.
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وقالت مصادر "لبنان24" إنَّ المباني المهددة هي على النحو التالي:
 
1- مبنى سوبر ماركت الجواد بجوار مسجد القائم - حي الأبيض
 
2- مبنى خلف مجمع الإمام العسكري - منطقة الكفاءات
 
3- مبنى صالة دار المعارف - منطقة الرويس
 
4- مبنى بجانب مقهى "أبو حسين" في الحي الخلفي لباب الحارة - حي الأميركان

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