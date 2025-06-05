خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله

أظهرت الخرائط التي نشرها الجيش لتهديده بقصف الضاحية الجنوبية، مساء الخميس، أن هناك عدداً من المباني سيتم استهدافها بواسطة سلاح الجو المُعادي.

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وقالت مصادر " " إنَّ المباني المهددة هي على النحو التالي:

1- مبنى سوبر ماركت بجوار - حي الأبيض

2- مبنى خلف مجمع الإمام العسكري - منطقة الكفاءات

3- مبنى صالة دار المعارف - منطقة

4- مبنى بجانب مقهى " " في الحي الخلفي لباب الحارة - حي الأميركان