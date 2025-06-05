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لبنان

هذا ما شهدته "تلفزيونات الضاحية" قبل التهديد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-06-2025 | 14:20
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أفاد مواطنون "لبنان24" بأنَّه قبل التحذير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بقصف مبانٍ عديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، لوحظ حصول تشويش طال أجهزة "الدش" الخاصة بالتلفزيونات.
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كذلك، عُلم أنَّ مواطنين تلقوا إتصالات عبر هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تم عبرها إبلاغهم بالخروج من المباني المهددة بالقصف.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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