هذا ما شهدته "تلفزيونات الضاحية" قبل التهديد

أفاد مواطنون " " بأنَّه قبل التحذير الذي أصدره الجيش بقصف مبانٍ عديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، لوحظ حصول تشويش طال أجهزة "الدش" الخاصة بالتلفزيونات.

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كذلك، عُلم أنَّ مواطنين تلقوا إتصالات عبر هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تم عبرها إبلاغهم بالخروج من المباني المهددة بالقصف.